Le grand blind test du 8 décembre 2018 - Spéciale humoristes filles contre humoristes garçons

Laurence Boccolini vous donne rendez-vous pour Le grand blind test. Sur le plateau, deux équipes de quatre célébrités vont s'affronter dans la bonne humeur et tenter de deviner des titres de toutes les générations. Avec la team humoristes hommes : Florent Peyre, Noom Diawara, Jean-Luc Lemoin et Gilm Alma contre la team humoristes filles : Elisabeth Buffet, Anne-Sophie Girard, Véronic Dicaire et Caroline Vigneaux.