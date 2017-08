L’équipe de Danse Avec Les Stars danse un jive sur Stevie Wonder  

C’est un nouveau point de gagné pour l’équipe de Danse Avec Les Stars composée de Kamel Le Magicien, Fabienne Carat, Laurent Maistret et Thierry Samitier ! En découvrant l’interprète de « Part Time Lover » qui n’est autre que Stevie Wonder, l’équipe improvise un jive enflammé ! Une personne du public en profite pour se joindre à eux. Extrait du replay de « Le Grand Blind Test » du samedi 19 août à 23h20 sur TF1 et à revoir sur MYTF1.