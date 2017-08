Laurent Maistret met le feu au plateau sur Michael Jackson  

C’est le blind test personnalisé de Gérémy Crédeville de la team des Blonds ! Et pour commencer en douceur, les invités doivent deviner l’interprète Michael Jackson avec le titre « The Way You Make Me Feel ». Laurent Maistret en profite pour nous faire une petite démonstration de danse ! Extrait du replay de « Le Grand Blind Test » du samedi 19 août à 23h20 sur TF1 et à revoir sur MYTF1.