Papy Blind Test : Claude Francois …. !!!  

L’heure est à la séquence de Papy Blind Test. Le principe est simple, on a mis un casque sur les oreilles de grands-parents et ont leur a demandé de chanter ce qu’ils entendaient… Leur mission est de retrouver l’interprète original… Tony Saint-Laurent buzze pour le bon interprète, Claude François, mais pas pour le bon titre… Confusion entre My Way et « Alexandrie, Alexandra »… Regardez…. Extrait du replay du 26 août 2017