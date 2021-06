Le grand concert de l'été

En savoir plus sur Nikos Aliagas

TF1 propose aux téléspectateurs une soirée exceptionnelle avec « LE GRAND CONCERT DE L’ETE », présenté par Nikos ALIAGAS et produit par DMLS TV.L’occasion de voir et d’écouter en live les plus grands titres de nos artistes préférés de la scène musicale française : ANGELE, GIMS, NAESTRO, VITAA, DADJU, SLIMANE, LOUANE, KENDJI GIRAC, AMIR, SOPRANO, JENIFER, M POKORA, AYA NAKAMURA, PATRICK BRUEL, JULIEN DORE, ZAZIE, CLAUDIO CAPEO, CLARA LUCIANI, CHRISTOPHE MAE, CHRISTINE AND THE QUEENS, BIGFLO & OLI, JAIN, VIANNEY, HOSHI, CALOGERO, FRERO DELAVEGA, BOULEVARD DES AIRS, 3 CAFES GOURMANDS, KIDS UNITED, LUIS FONSI, MARINA KAYE, VEGEDREAM. « LE GRAND CONCERT DE L’ETE » sera diffusé depuis un lieu mythique : les Arènes de Nîmes. Un grand show musical en présence de tous les artistes qui ont marqué ces dernières années. Ces stars de la chanson française y interpréteront leurs plus grands succès, en solo ou en duo. Venez chanter et danser dans une magnifique salle de concert à ciel ouvert et aux couleurs blanches et rouges des Arènes de Nîmes !