Le grand concert de l'été - 1ère Partie

TF1 propose aux téléspectateurs une soirée exceptionnelle avec « LE GRAND CONCERT DE L’ETE », présenté par Nikos ALIAGAS et produit par DMLS TV, le samedi 15 août à 21h05. L’occasion de voir et d’écouter en live les plus grands titres de nos artistes préférés de la scène musicale française : ANGELE, GIMS, NAESTRO, VITAA, DADJU, SLIMANE, LOUANE, KENDJI GIRAC, AMIR, SOPRANO, JENIFER, M POKORA, AYA NAKAMURA, PATRICK BRUEL, JULIEN DORE, ZAZIE, CLAUDIO CAPEO, CLARA LUCIANI, CHRISTOPHE MAE, CHRISTINE AND THE QUEENS, BIGFLO & OLI, JAIN, VIANNEY, HOSHI, CALOGERO, FRERO DELAVEGA, BOULEVARD DES AIRS, 3 CAFES GOURMANDS, KIDS UNITED, LUIS FONSI, MARINA KAYE, VEGEDREAM. « LE GRAND CONCERT DE L’ETE » sera diffusé depuis un lieu mythique : les Arènes de Nîmes. Un grand show musical en présence de tous les artistes qui ont marqué ces dernières années. Ces stars de la chanson française y interpréteront leurs plus grands succès, en solo ou en duo. Venez chanter et danser dans une magnifique salle de concert à ciel ouvert et aux couleurs blanches et rouges des Arènes de Nîmes !