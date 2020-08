Le grand concert de l'été - Aya Nakamura – Copines

En savoir plus sur Nikos Aliagas

C’est le titre de Djadja qui l’avait révélée il y a plus de deux et cet été 2020, Aya Nakamura est la chanteuse francophone la plus écoutée. Ce soir, l’interprète de Jolie Nana est sur le plateau du Grand concert de l’été et reprend un de ses grands titres « Copines » issu de son album intitulé Nakamura. Ce soir c’est aussi l’occasion de retrouver : Angele, Gims, Naestro, Vitaa, Dadju, Slimane, Louane, Kendji Girac, Amir, Soprano, Jenifer, M Pokora, Aya Nakamura, Patrick Bruel, Julien Dore, Zazie, Claudio Capeo, Clara Luciani, Christophe Mae, Christine And The Queens, Bigflo & Oli, Jain, Vianney, Hoshi, Calogero, Frero Delavega, Boulevard Des Airs, 3 Cafes Gourmands, Kids United, Luis Fonsi, Marina Kaye, Vegedream. Extrait du Grand Concert de l’été du 15 août 2020