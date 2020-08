Le grand concert de l'été - Kendji Girac – Andalouse

A l’occasion de cette soirée exceptionnelle, c’est le moment de voir et d’écouter les plus grands titres de nos artistes préférés de la scène musicale, depuis un lieu mythique : les Arènes de Nîmes. Nous ne comptons plus ses victoires et récompenses que Kendji Girac remportent depuis sa grande victoire de la saison 3 de The Voice. Elu « La Chanson de l’année 2014 » et « révélation francophone » avec son titre « Andalouse », ce soir Kendji Girac nous fait l’honneur de venir l’interpréter pour notre plus grand bonheur. Alors poussez table et chaises et laissez-vous envahir par ce rythme hispanique et endiablé. Ce soir c’est aussi l’occasion de retrouver : Angele, Gims, Naestro, Vitaa, Dadju, Slimane, Louane, Kendji Girac, Amir, Soprano, Jenifer, M Pokora, Aya Nakamura, Patrick Bruel, Julien Dore, Zazie, Claudio Capeo, Clara Luciani, Christophe Mae, Christine And The Queens, Bigflo & Oli, Jain, Vianney, Hoshi, Calogero, Frero Delavega, Boulevard Des Airs, 3 Cafes Gourmands, Kids United, Luis Fonsi, Marina Kaye, Vegedream. Extrait du Grand Concert de l’été du 15 août 2020