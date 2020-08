Le grand concert de l'été - Louane – Avenir

En savoir plus sur Nikos Aliagas

Le grand concert de l’été diffusé depuis un lieu mythique des arènes de Nîmes, est aussi l’’occasion de voir et d’écouter en live les plus grands titres de nos artistes préférés de la scène musicale française. Louane nous fait l’honneur de venir interpréter un de ses plus grands titres « Avenir » issu de son album Chambre 12. Ce soir c’est aussi l’occasion de retrouver : Angele, Gims, Naestro, Vitaa, Dadju, Slimane, Louane, Kendji Girac, Amir, Soprano, Jenifer, M Pokora, Aya Nakamura, Patrick Bruel, Julien Dore, Zazie, Claudio Capeo, Clara Luciani, Christophe Mae, Christine And The Queens, Bigflo & Oli, Jain, Vianney, Hoshi, Calogero, Frero Delavega, Boulevard Des Airs, 3 Cafes Gourmands, Kids United, Luis Fonsi, Marina Kaye, Vegedream. Extrait du Grand Concert de l’été du 15 août 2020