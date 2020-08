Le grand concert de l'été - Slimane et Vitaa – Je te le donne

Ils étaient l'un des duos phares de l’année 2019, Vitaaa & Slimane nous interprètent ce soir leur tube "Je te le donne" classé troisième des meilleures ventes de singles en 2019. Un vrai plaisir de réécouter ce single. L’occasion de voir et d’écouter en live les plus grands titres de nos artistes préférés de la scène musicale française : Angele, Gims, Naestro, Vitaa, Dadju, Slimane, Louane, Kendji Girac, Amir, Soprano, Jenifer, M Pokora, Aya Nakamura, Patrick Bruel, Julien Dore, Zazie, Claudio Capeo, Clara Luciani, Christophe Mae, Christine And The Queens, Bigflo & Oli, Jain, Vianney, Hoshi, Calogero, Frero Delavega, Boulevard Des Airs, 3 Cafes Gourmands, Kids United, Luis Fonsi, Marina Kaye, Vegedream.