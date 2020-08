M Pokora – Les planètes

Soirée exceptionnelle présentée par Nikos Aliagas dans un lieu mythique : les arènes de Nîmes. M Pokora nous fait l’honneur d’interpréter un de ses derniers titres « Les planètes » dans lequel il arbore un univers futuriste. Ce single est issu de l’album intitulé Pyramide. TF1 propose aux téléspectateurs une soirée exceptionnelle avec « LE GRAND CONCERT DE L’ETE », présenté par Nikos ALIAGAS et produit par DMLS TV, le samedi 15 août à 21h05. L’occasion de voir et d’écouter en live les plus grands titres de nos artistes préférés de la scène musicale française : Angele, Gims, Naestro, Vitaa, Dadju, Slimane, Louane, Kendji Girac, Amir, Soprano, Jenifer, M Pokora, Aya Nakamura, Patrick Bruel, Julien Dore, Zazie, Claudio Capeo, Clara Luciani, Christophe Mae, Christine And The Queens, Bigflo & Oli, Jain, Vianney, Hoshi, Calogero, Frero Delavega, Boulevard Des Airs, 3 Cafes Gourmands, Kids United, Luis Fonsi, Marina Kaye, Vegedream. « LE GRAND CONCERT DE L’ETE » sera diffusé depuis un lieu mythique : les Arènes de Nîmes. Un grand show musical en présence de tous les artistes qui ont marqué ces dernières années. Ces stars de la chanson française y interpréteront leurs plus grands succès, en solo ou en duo.