Artus, Anne Roumanoff, Yves Lecoq face à Carole Rousseau dans le grand concours

Le 12 janvier, le Grand Concours fait sa rentrée et pour l'occasion, Carole Rousseau accueille des humoristes pour les soumettre à des questions de culture générale sur l'année qui vient de s'écouler.

Carole Rousseau inaugure la grande première du Grand Concours 2018 avec des invités exceptionnels. L'émission du vendredi 12 janvier se place sous le signe de la culture et de l'humour puisque c'est la fine fleur des humoristes qui s'affronteront pour une émission très spéciale. En effet, parmi les invités, on retrouvera : Artus, Elisabeth Buffet, Philippe Chevallier, Christelle Chollet, Gérémy Crédeville, Philippe Geluck, Arnaud Gidoin, Anne-Sophie Girard, Jarry, Reem Kherici, Martin Lamotte, Eric Laugérias, Yves Lecoq, Denis Maréchal, Tanguy Pastureau, Antonia de Rendinger, Anne Roumanoff, Nadia Roz, Tony Saint Laurent, Thierry Samitier, Julien Schmidt, Caroline Vigneaux et Alex Vizorek.

Ceux-là devront répondre à des questions dont la thématique est simple : l'année 2017. Ou du moins les événements marquants de cette année qui vient de s'écouler. Lors de ce grand concours des humoristes, des animateurs et personnalités importantes de TF1 seront présents en duplex pour passer en revue ces événements : sport, politique, divertissement... Les humoristes et téléspectateurs pourront compter sur Gilles Bouleau, Jean-Marc Généreux, Bixente Lizarazzu, Grégoire Margotton et Sandrine Quétier pour éclairer leurs lanternes.





Retrouvez le Grand Concours des humoristes ce vendredi 12 janvier à 21h00 sur TF1. En attendant, découvrez la bande-annonce :