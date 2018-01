C'est chaud entre Carole Rousseau, Artus et Jarry

Par SB | Ecrit pour TF1 |

Artus et Jarry sont habitués à se rencontrer dans les émissions. Ils font partis des humoristes participant au Grand Concours de Carole Rousseau et ils ont été intenables comme le prouve l’extrait de l’émission qui sera diffusée en intégralité ce vendredi 12 janvier sur TF1, à partir de 21h00.

Alors que Jarry répond correctement à une des questions de Carole Rousseau - une histoire d'animal prénommé le couscous - il se précipite dans les bras de l'animatrice et réclame un bisou pour le féliciter. Artus, qui lui n'a pas bien répondu à la question, l'imite et part lui aussi à la rencontre de l'animatrice. Il réclame aussi une bise avant de retrouver sa place. Et là, tout dégénère très rapidement. Les blagues un peu grivoises partent dans tous les sens, une petite partie des humoristes ajoutent leur grain de sel et Carole Rousseau rentre même dans le jeu d'Artus. Si bien que Jarry, tente de calmer le jeu, avec son second degré légendaire.

Pour ce premier Grand Concours des humoristes, Carole Rousseau accueille la fine fleur du rire : Artus, Elisabeth Buffet, Philippe Chevallier, Christelle Chollet, Gérémy Crédeville, Philippe Geluck, Arnaud Gidoin, Anne-Sophie Girard, Jarry, Reem Kherici, Martin Lamotte, Eric Laugérias, Yves Lecoq, Denis Maréchal, Tanguy Pastureau, Antonia de Rendinger, Anne Roumanoff, Nadia Roz, Tony Saint Laurent, Thierry Samitier, Julien Schmidt, Caroline Vigneaux et Alex Vizorek seront de la partie.