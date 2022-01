Le Grand Concours revient dans une édition spéciale « enfants »

TF1 diffusera le samedi 29 août 2015 à 20:55 une nouvelle édition du Grand Concours. En lice pour la toute première fois 24 enfants, âgés d’une douzaine d’années.

Le Grand Concours fait un grand plein de jeunesse ! Pour sa nouvelle édition, l’émission donne dans l’exceptionnel et réunit sur un même plateau des collégiens d’environ 12 ans, venant d’horizons divers. Douze garçon et douze filles à la culture générale solide et au caractère bien trempé s’affronteront donc le samedi 29 août 2015 à 20:55 sur TF1.



Julia, Cloé, Laurent et Samuel des Bouches-du-Rhône, Alliya de Saône-et-Loire, Léa du Val d’Oise, Léna d’Indre-et-Loire, Manon de l’Hérault, Alice de l’Aisne, Elise et Douglas des Alpes-Maritimes, Loreleï, Laurine et Mathilde des Yvelines, Emy du Puy-de-Dôme, Hugo de la Creuse, Célio de Haute-Saône, Paul de Moselle, Matteo de Charente, Miguel des Pyrénées-Orientales, Louis de la Somme, Eliott des Hauts-de-Seine, Amaury du Bas-Rhin et Clément de Seine-et-Marne… Pour cette édition, la production est allée chercher la crème de la crème des candidats aux quatre coins de la France.

La présentation et l’animation de ce Grand Concours des enfants sont confiées à Carole Rousseau. C’est elle qui posera aux collégiens quelques centaines de questions, le tout réparti sur trois manches. A la fin il n’en restera qu’un. La récompense ? Un voyage à Londres sur les traces du sorcier Harry Potter !



Le Grand Concours des enfants, lesamedi 29 août 2015 à 20:55 sur TF1.