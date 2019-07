Laurence Boccolini adresse un message bouleversant à sa fille pour son anniversaire

A l’occasion de l’anniversaire de sa fille, Laurence Boccolini a publié un message bouleversant à l’intention de cette dernière. Une belle déclaration d’amour à celle qui illumine ses jours depuis cinq ans.

Depuis 5 ans jour pour jour, Laurence Boccolini est une maman comblée. C’est en effet le 6 novembre 2013 que la petite Willow est entrée dans sa vie, lui permettant de réaliser son désir de maternité et de vivre sans doute l’une des plus belles expériences de sa vie.

A l’occasion de l’anniversaire de sa fille, l’animatrice du Grand Concours des animateurs a tenu à célébrer l’événement, comme il se doit. Elle a ainsi voulu partager son bonheur avec ses fans en publiant une belle et bouleversante déclaration d’amour à sa fille sur les réseaux sociaux. « Il y a 5 ans tu faisais de moi une maman... Depuis, chaque minute avec toi est une minute d'amour infini... Rien n'est et ne sera plus important que ton sourire à mes yeux. Ton rire et le bleu de tes yeux me donnent chaque jour l'envie de vivre, malgré les mauvais jours, la douleur et le chagrin. Tu es ma vie, mon amour et je suis fière d'être ta maman. Ma grande fille de 5 ans : happy birthday ! Love you to the moon and back (Je t’aime jusqu’à la lune et au-delà) ! Pour toujours… #mamanfiere #pourtoujours #amour #eternite, » a ainsi écrit Laurence Boccolini en légende d’une photo sur laquelle on découvre l’animatrice de dos avec sa fille encore bébé blottie au creux de son cou.

Avant de connaître ce bonheur absolu, Laurence Boccolini avait fait part de ses difficultés à devenir maman dans un livre intitulé Puisque les cigognes ont perdu mon adresse…

