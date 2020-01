Le Grand Concours des Animateurs de TF1 Spécial "pièces jaunes" : comment faire un don ?

Vendredi 10 janvier, Laurence Boccolini réunira les figures emblématiques de TF1 pour un Grand Concours des Animateurs spécial Pièces Jaunes. Vous voulez faire un don ? On vous explique comment.

Vendredi 10 janvier à 21h05, Laurence Boccolini réunira face à elle vos animateurs et journalistes préférés pour un GRAND CONCOURS DES ANIMATEURS DE TF1 au profit des Pièces Jaunes.



Prêts à tout pour gagner, Nikos Aliagas, Julien Arnaud, Arthur, Christophe Beaugrand, Louis Bodin, Denis Brogniart, Camille Combal, Valérie Damidot, Elsa Fayer, Karine Ferri, Anaïs Grangerac, Grégoire Margotton, Laurent Mariotte, Chris Marques, Iris Mittenaere, Jean-Pierre Pernaut, Jean-Luc Reichmann, Alessandra Sublet et Sylvie Tellier vont s’affronter et combiner bonne humeur et mauvaise foi légendaire avec l’objectif de remporter cette édition et repartir avec le trophée tant convoité mais surtout de collecter des fonds pour Les Pièces Jaunes grâce à leurs bonnes réponses !

Opération "Les pièces jaunes" : 31ème édition

Chaque année, cette campagne nationale d’appel à la générosité publique invite les Français à se mobiliser pour l’amélioration des conditions d’accueil et de vie des enfants et adolescents hospitalisés.

Du 8 janvier au 15 février 2020, plus de 2,3 millions de tirelires seront mises à disposition dans tous les bureaux de Poste de France. Pendant 6 semaines, petits et grands seront encouragés à recueillir des dons en faveur des enfants hospitalisés.

En 31 éditions, les Pièces Jaunes ont permis de collecter près de 98 millions d’euros et de financer plus de 8 900 projets pour améliorer le quotidien des jeunes patients dans les services hospitaliers publics français.

Cette année, Didier Deschamps, parrain de l'opération 2020, accompagnera Brigitte Macron, Présidente de la Fondation Hôpitaux de Paris-Hôpitaux de France.

Pour faire un don, rien de plus simple

Les tirelires disponibles dans tous les bureaux de Poste

Par chèque bancaire à l’ordre de : Pièces jaunes et à envoyer au 13 rue Scipion, 75 005 PARIS

Sur internet : www.piecesjaunes.fr (100% sécurisé)

Par sms : Envoyer DON par SMS au 92 111 = 1 don de 5 € pour aider les enfants à l’hôpital. (5 € prélevés sur facture mobile. Liste des opérateurs disponibles sur www.piecesjaunes.fr)

66% du don en faveur de la Fondation sont déductibles de l’impôt sur le revenu, dans la limite de 20% du revenu imposable. Un reçu fiscal est envoyé pour chaque don supérieur ou égal à 5 €. Ainsi, par exemple, un don de 50 € ne revient en réalité qu’à 17 €.