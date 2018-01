And The Winner is... Artus 😜

Place au deuxiĂšme groupe des humoristes composĂ© de Denis MarĂ©chal, Tanguy Pastureau, Antonia de Rendinger, Anne Roumanoff, Nadia Roz, Tony Saint Laurent, Thierry Samitier, Julien Schmidt, Caroline Vigneaux et Alex Vizorek ! Pour la toute premiĂšre fois, Carole Rousseau reçoit 23 humoristes qui ont dĂ©cidĂ© de nous faire vivre une soirĂ©e festive, riche en fous rires, en culture et en Ă©motions ! Pour cĂ©lĂ©brer cette nouvelle annĂ©e, Carole Rousseau et ses invitĂ©s reviendront sur les Ă©vĂ©nements marquants de 2017 avec pour seule mission : nous surprendre et, surtout, nous faire rire ! Pour assumer cette mission de la plus haute importance, une joyeuse bande d'humoristes ont rĂ©pondu Ă l’appel pour prendre soin de vos zygomatiques Extrait du REPLAY du GRAND CONCOURS DES HUMORISTES du 12 janvier 2018