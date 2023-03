Découvrez les personnalités du Grand concours spécial humouriste !

Arthur aux commandes du Grand concours pour une émission spéciale Humour ! Saura-t-il faire preuve d’assez d’autorité face à des célébrités prêtes à tout pour gagner ?Booder, Michel Boujenah, Philippe Caverivière, Camille Cerf, Vincent Desagnat, Donel Jacksman, Anne-Sophie Girard, Jean-Luc Lemoine, Marine Lorphelin, Amandine Petit, Anne Roumanoff, Yoann Riou, Elie Semoun, Tareek, Titoff, Edgar Yves et Alex Vizorek vont s’opposer et combiner bonne humeur, connaissance et mauvaise foi avec toujours pour seul objectif : atteindre la finale.Un seul mot d’ordre : ne pas se laisser déstabiliser par ses concurrents «turbulents» pour remporter ce jeu.Alors qui, face à Arthur, sera le ou la prochain(e) gagnant(e) du Grand concours spéciale Humour ?Qui sera capable de répondre correctement dans le temps imposé ? Et surtout qui soulèvera le trophée ? Réponse le vendredi 31 mars à 21h10 pour une grande soirée de culture générale et de fous rires. #LGCDA