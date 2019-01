Et le grand gagnant des humoristes est... Cauet 🏆

Laurence Boccolini rĂ©unit ce soir 23 personnalitĂ©s incontournables du monde de l’humour et de la comĂ©die pour cĂ©lĂ©brer cette nouvelle annĂ©e de la plus belle des maniĂšres sur TF1 dans le "GRAND CONCOURS DES HUMORISTES". 2019 sera leur annĂ©e. Un goĂ»t de terroir et un succĂšs exceptionnel partout en France avec le duo comique Les Bodin’s, les imitateurs lĂ©gendaires aux 1000 voix, Yves Lecoq et Didier Gustin, Philippe Geluck et son indissociable Chat, nos si Chers Voisins Gil Alma et Thierry Samitier, les reines de l’humour Elisabeth Buffet, Christelle Chollet et Antonia de Rendinger, l’indĂ©modable Grosse TĂȘte Bernard Mabille et le mythique Philippe Chevallier, l’animateur - producteur de radio et tĂ©lĂ©vision SĂ©bastien Cauet, les imprĂ©visibles Booder et Arnaud Gidoin, les bourreaux des cƓurs GĂ©rĂ©my CrĂ©deville et JĂ©rĂ©my Charbonnel, les petites nouvelles au grand talent Constance, CĂ©cile Giroud, Ariane Brodier et Laurie Perret, l’accent portugais le plus cĂ©lĂšbre du Jamel Comedy Club, D’Jal, mais Ă©galement celle qui a cartonnĂ© dans Qu’est-ce qu’on a fait au Bon Dieu et qui revient en 2019 avec la suite du film aux 12 millions d’entrĂ©es, FrĂ©dĂ©rique Bel ! Tous vous invitent Ă dĂ©marrer l'annĂ©e par un savant mĂ©lange de fous rires, d’impertinence et de culture gĂ©nĂ©rale avec toujours un seul objectif : remporter cette nouvelle Ă©dition et repartir avec le trophĂ©e ! Qui rĂ©ussira Ă dĂ©trĂŽner Cartman, dernier tenant du titre du GRAND CONCOURS DES HUMORISTES ?