Nouvelle session du Grand concours des animateurs, animée par Laurence Boccolini avec autour d’elle, 18 personnalités incontournables de la télévision prêtes à tout pour remporter cette soirée de culture générale survoltée et repartir avec le trophée ! Prêts à tout pour gagner, vos animateurs préférés : Christophe Beaugrand, Thierry Beccaro, Valérie Damidot, Samuel Etienne, Elsa Fayer, Cyril Féraud, Sébastien Folin, Anaïs Grangerac, Alex Goude, Thomas Isle, Maya Lauqué, Julien Lepers, Laurent Luyat, Hélène Mannarino, Laurent Mariotte, Erika Moulet, Nelson Monfort et Carinne Teyssandier vont s’affronter et combiner bonne humeur et mauvaise foi légendaire avec toujours un seul objectif : remporter cette édition et repartir avec le trophée tant convoité ! Alors, qui a détrôné Hervé Mathoux, dernier tenant du titre du Grand concours des animateurs ? L'animateur qui remporte le grand concours est Christophe Beaugrand, pour la quatrième fois ! Extrait de l’émission du Grand concours des animateurs du samedi 7 septembre 2019.