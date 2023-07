Le Grand concours de l’été du 22 juillet 2023 - Partie 2

2 manches et 1 finale, des questions de culture générale et des candidats plus dissipés que jamais. Mais un seul gagnant à l’issue de cette grande soirée ! Alors, qui, face à Arthur, saura tirer son épingle du jeu, sera capable de répondre correctement dans le temps imparti, et ne se laissera pas perturber par ses voisins dissipés pour remporter cette édition et repartir avec le trophée tant espéré ? Une grande soirée de rire, de culture générale et pleine de surprises en perspective !