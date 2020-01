Le grand concours des animateurs du 10 janvier 2020

Pour la première fois, vendredi 10 janvier à 21h05, Laurence Boccolini réunira face à elle les figures emblématiques de TF1 pour un GRAND CONCOURS DES ANIMATEURS DE TF1 au profit des Pièces Jaunes. Prêts à tout pour gagner, vos animateurs préférés : Nikos Aliagas, Julien Arnaud, Arthur, Christophe Beaugrand, Louis Bodin, Denis Brogniart, Camille Combal, Valérie Damidot, Elsa Fayer, Karine Ferri, Anaïs Grangerac, Grégoire Margotton, Laurent Mariotte, Chris Marques, Iris Mittenaere, Jean-Pierre Pernaut, Jean-Luc Reichmann, Alessandra Sublet et Sylvie Tellier vont s’affronter et combiner bonne humeur et mauvaise foi légendaire avec toujours un seul objectif : remporter cette édition et repartir avec le trophée tant convoité. Une grande soirée de rire, de culture générale et pleine de surprises en perspective !

