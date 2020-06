Le grand concours des animateurs du 19 juin 2020

En savoir plus sur Laurence Boccolini

Laurence Boccolini a réuni autour d'elle 20 personnalités des médias pour Le grand concours des animateurs. Et, pour la première fois, une équipe des filles affrontera une équipe des garçons lors de la première manche : Iris Mittenaere, Sylvie Tellier, Marie-Ange Nardi, Valérie Damidot, Elsa Fayer, Anaïs Grangerac, Hélène Mannarino, Maya Lauqué, Wendy Bouchard, Marion Jollès-Grosjean, Christophe Beaugrand, Thierry Beccaro, Nelson Monfort, Yoann Riou, Julien Lepers, Sébastien Folin, Alexandre Devoise, Laurent Luyat, Samuel Etienne et Thomas Isle. Laquelle de ces personnalités incontournables des médias remportera le trophée tant convoité du Grand Concours des Animateurs ? Une femme, un homme ? Une grande soirée de rire, de culture générale et pleine de surprises en perspective !