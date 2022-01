Le grand concours du 15 janvier 2022 - Partie 1

Avec la présence exceptionnelle de Madame Anne Barrère, Vice-Présidente de Fondation Hôpitaux et de Monsieur Didier Deschamps, Parrain de l’Opération Pièces JaunesPour cette nouvelle soirée du "Grand Concours des animateurs", Alessandra Sublet fera face aux personnalités venues jouer au profit des Pièces Jaunes, association qui œuvre pour changer la vie des enfants et des adolescents hospitalisés. Dans une ambiance détendue mais où la compétition fait rage, "Le Grand Concours" permet aux téléspectateurs de découvrir leurs personnalités préférées sous un autre angle. Humour, culture générale et divertissement sont au rendez-vous dans "Le Grand Concours".18 personnalités des medias parmi lesquelles : Nikos Aliagas, Arthur, Christophe Beaugrand, Booder, Frédéric Calenge, Valérie Damidot, Alexandre Devoise, Stéphane Etcheverry, Elsa Fayer, Karine Ferri, Anaïs Grangerac, Marion Jollès-Grosjean, Hélène Mannarino, Marine Marcke, Laurent Mariotte, Grégoire Margotton, Chris Marques, Thomas Mekhiche vont s’affronter dans un quiz de culture générale.Plusieurs manches permettent de départager les candidats, interrogés sur des thèmes aussi divers que l’histoire, la musique, le sport, l’art ou l’actualité. A chaque manche, plusieurs d’entre eux sont éliminés. Lors de la toute dernière manche, les trois derniers candidats en lice sont interrogés sur des thèmes liés à leur métier ou à leurs passions.2 manches et 1 finale : des questions de culture générale et des candidats plus dissipés que jamais. Mais un seul gagnant à l’issue de cette grande soirée ! Alors, qui saura tirer son épingle du jeu ? Qui sera capable de répondre correctement dans le temps imparti aux questions posées par Alessandra Sublet mais surtout qui soulèvera le trophée de cette nouvelle édition au profit des Pièces jaunes ? Une grande soirée de rire, de culture générale et pleine de surprises en perspective ! #LGCDA