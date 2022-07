Le grand concours, spécial été - Partie 1

Ce soir, pour la première fois, Arthur prend les commandes du Grand concours pour une émission spéciale été !Après Carole Rousseau, Laurence Boccolini et Alessandra Sublet, Arthur devient à son tour le «maître du jeu».Lui qui a participé à l’émission à plusieurs reprises en tant qu’invité «dissipé», saura-t-il faire preuve d’assez d’autorité face à des célébrités prêtes à tout pour gagner ?Elie Semoun, Stéphane Plaza, Jeanfi Janssens, Florent Peyre, Gil Alma, Camille Cerf, Titoff, Laurent Maistret, Lola Dubini et bien d’autres vont s’opposer et combiner bonne humeur, connaissance et mauvaise foi avec toujours pour seul objectif : atteindre la finale.Un seul mot d’ordre : ne pas se laisser déstabiliser par ses concurrents « turbulents » pour remporter ce jeu.Alors qui, face à Arthur, sera le prochain gagnant/te du GCQui sera capable de répondre correctement dans le temps imposé Et surtout qui soulèvera le trophée? Réponse le 15 juillet pour une grande soirée de culture générale, de fous-rires, de mauvaise foi et plein d’autres surprises #LGCDA