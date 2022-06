Le grand concours du 3 juin 2022, La Suite

Julien Arnaud, Julien Arutti, Alain Bernard, Tarek Boudali, Philippe Candeloro, Djibril Cissé, Alexandre Debanne, Vincent Desagnat, Cartman, Virginie Hocq, Philippe Lacheau, Camille Lacourt, Jean-Luc Lemoine, Laurent Maistret, Nelson Monfort, Yoann Riou, Virginie Sainsily, Inès Vandamme, Jacques Vendroux, Isabelle Vitari, toutes ces personnalités issues du monde du sport, du journalisme, de l’humour et de la comédie sont prêtes à se mesurer aux questions du « GRAND CONCOURS DES ANIMATEURS ».2 manches et 1 finale, des questions de culture générale et des candidats plus dissipés que jamais. Mais un seul gagnant à l’issue de cette grande soirée ! Alors, qui, face à Alessandra Sublet, saura tirer son épingle du jeu, être capable de répondre correctement dans le temps imparti, ne pas se laisser perturber par ses voisins dissipés pour remporter cette édition et repartir avec le trophée tant espéré ? Une grande soirée de rire, de culture générale et pleine de surprises en perspective ! #LGCDA