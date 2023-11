Le grand concours du 24 novembre 2023 - (Partie 2)

2 manches et 1 finale, des questions de culture générale et des candidats prêts à en découdre. Mais un seul gagnant à l’issue de cette grande soirée ! Alors, qui cette fois-ci saura rester suffisamment concentré, tirer son épingle du jeu, être capable de respecter le timing et trouver les bonnes réponses ? Parmi ces candidats plus en forme que jamais, qui ne se laissera pas perturber par ses voisins dissipés pour remporter cette édition et repartir avec le trophée tant espéré ? Une grande soirée de rire et de culture générale, pleine de surprises en perspective !