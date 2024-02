Le Grand Concours – Spécial 20 ans du 9 février 2024 (Partie 1)

A l’occasion de la soirée exceptionnelle « LE GRAND CONCOURS - Spécial 20 ans », enregistrée dans le magnifique et magique décor du Cirque d’Hiver Bouglione, 19 des plus grands champions de l’émission sont venus remettre leur titre en jeu. Certains ont déjà remporté plusieurs victoires lors de précédentes éditions, d’autres ont échoué en finale. Ce sont néanmoins les meilleurs et ils vont devoir le prouver en gagnant ce trophée unique. Mais seul l’un ou l’une d’entre eux remportera la Victoire des Victoires.