Le Grand Concours – Spécial 20 ans du 9 février 2024 (Partie 2)

Arthur dans le rôle de Mr Loyal réserve une surprise de taille à ces 19 personnalités. Il sera entouré de deux invitées d’exception en la personne de Carole Rousseau et de Laurence Boccolini venues arbitrer à ses côtés cet unique tournoi de Maîtres. Préparez-vous à assister à une soirée spéciale, être bluffé par les connaissances et le savoir autant que par la bonne humeur et la mauvaise foi de ces champions prometteurs aux multiples victoires.