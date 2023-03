Le Grand Concours Spécial humoriste, (Partie 1)

Ce soir, Arthur est de retour avec une nouvelle édition du Grand Concours Spécial Humour. À la quête de cette victoire, 17 célébrités sont venues s’affronter et répondre à des questions de cultures générales. Parmi elles : Booder, Michel Boujenah, Philippe Caverivière, Camille Cerf, Vincent Desagnat, Donel Jacksman, Anne-Sophie Girard, Jean-Luc Lemoine, Marine Lorphelin, Amandine Petit, Anne Roumanoff, Yoann Riou, Elie Semoun, Tareek, Titoff, Edgar Yves et Alex Vizorek. Entre bonne humeur, mauvaise fois, fous rires et connaissances, la soirée s’annonce festive. Mais alors qui sera atteindra la finale et reportera le trophée du Grand Concours Spéciale Humour 2023 ?