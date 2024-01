Le Grand Concours Spéciale Pièces Jaunes du 12 janvier 2024 - Partie 2

Chaque bonne réponse augmentera la somme donnée aux Pièces Jaunes à l’issue de l’émission. Alors nos personnalités combineront bonne humeur et mauvaise foi avec toujours un seul objectif, remporter cette édition, faire gagner un maximum d’argent aux Pièces Jaunes et repartir avec le trophée tant convoité ! Mais Madame Brigitte Macron, Présidente de Fondation Hôpitaux et Monsieur Didier Deschamps, Parrain de l’Opération Pièces Jaunes vont mettre la pression aux candidats en leur posant eux-mêmes une série de questions.