Le grand concours, spéciale rentrée du 26 août 2022 (Partie 1)

C’est la rentrée ! Fini les vacances, le sable chaud, la mer et le farniente.Arthur reprend les commandes du « Grand Concours » et ses invités retournent derrière leurs pupitres tels des écoliers pour une rentrée dans la bonne humeur.Anthony Kavanagh ; Hélène Mannarino ; Franck Dubosc ; Yoann Riou ; Valérie Damidot ; Florent Peyre ; Chris Marques ; Inès Van Damme ; Christophe Licata ; Stefan Etcheverry ; Anne Roumanoff ; Vincent Desagnat ; Alex Vizorek ; Cartman ; Anne-Sophie Girard ; Donel Jack’sman seront présents et en pleine forme, prêts à en découdre en répondant aux questions du « Grand Concours ».