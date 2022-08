Le grand concours, spéciale rentrée du 26 août 2022 (Partie 2)

2 manches et 1 finale, des questions de culture générale et des candidats plus dissipés que jamais. Mais un seul gagnant à l’issue de cette grande soirée !Alors, qui, face à Arthur, saura tirer son épingle du jeu ? Qui sera capable de répondre correctement dans le temps imparti aux questions posées par Arthur ? Mais surtout qui soulèvera le trophée tant espéré ?Une grande soirée de rire, de culture générale et pleine de surprises en perspective !