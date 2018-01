Nos humoristes font grève !

Place au deuxième groupe des humoristes composé de Denis Maréchal, Tanguy Pastureau, Antonia de Rendinger, Anne Roumanoff, Nadia Roz, Tony Saint Laurent, Thierry Samitier, Julien Schmidt, Caroline Vigneaux et Alex Vizorek ! Pour la toute première fois, Carole Rousseau reçoit 23 humoristes qui ont décidé de nous faire vivre une soirée festive, riche en fous rires, en culture et en émotions ! Pour célébrer cette nouvelle année, Carole Rousseau et ses invités reviendront sur les événements marquants de 2017 avec pour seule mission : nous surprendre et, surtout, nous faire rire ! Pour assumer cette mission de la plus haute importance, une joyeuse bande d'humoristes ont répondu à l’appel pour prendre soin de vos zygomatiques Extrait du REPLAY du GRAND CONCOURS DES HUMORISTES du 12 janvier 2018