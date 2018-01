Qu’est-ce qu’un merlan « en colère » ? Jarry et Artus ont une idée…

VENDREDI A 21H - Pour la toute première fois, Carole Rousseau reçoit 23 humoristes qui ont décidé de nous faire vivre une soirée festive, riche en fous rires, en culture et en émotions ! Pour célébrer cette nouvelle année, Carole Rousseau et ses invités reviendront sur les événements marquants de 2017 avec pour seule mission : nous surprendre et surtout, nous faire rire ! Pour assumer cette mission de la plus haute importance, une joyeuse bande de gais lurons ont répondu à l’appel pour prendre soin de vos zygomatiques : Artus, Elisabeth Buffet, Philippe Chevallier, Christelle Chollet, Gérémy Crédeville, Philippe Geluck, Arnaud Gidoin, Anne-Sophie Girard, Jarry, Reem Kherici, Martin Lamotte, Eric Laugérias, Yves Lecoq, Denis Maréchal, Tanguy Pastureau, Antonia de Rendinger, Anne Roumanoff, Nadia Roz, Tony Saint Laurent, Thierry Samitier, Julien Schmidt, Caroline Vigneaux et Alex Vizorek !Mais ce n’est pas tout ! De nombreuses personnalités de TF1 comme Gilles Bouleau, Jean-Marc Généreux, Bixente Lizarazu, Grégoire Margotton et Sandrine Quétier seront en duplex avec Carole Rousseau pour revenir avec nous sur ces événements marquants ! Qui saura allier humour et culture générale pour remporter cette toute première édition du Grand concours des humoristes ?