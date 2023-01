Spéciale Pièces Jaunes (Partie 2)

Nouvelle session du "GRAND CONCOURS SPECIAL PIECES JAUNES" animée par Arthur. 20 personnalités sont au rendez-vous de la générosité et jouent pour soutenir les enfants et adolescents hospitalisés. Julien Arruti, Christophe Beaugrand, Booder, Camille Cerf, Karima Charni, Alexandre Devoise, Stefan Etcheverry, Karine Ferri, Jean-Pierre Gagick, Anaïs Grangerac, Philippe Lacheau, Bénédicte Lechatelier, Hélène Mannarino, Laurent Mariotte, Chris Marques, Marie-Aline Meliyi, Marie-Ange Nardi, Manu Payet, Florent Peyre, Adeline Toniutti, il sont tous prêts à tout pour remporter cette soirée de culture générale survoltée et repartir avec le trophée ! 2 manches et 1 finale, des questions de culture générale et des candidats plus dissipés que jamais. Mais un seul gagnant à l’issue de cette grande soirée !Un formidable moment de détente et de solidarité !Alors, qui, face aux questions d’Arthur, saura tirer son épingle du jeu ? Qui sera le Grand Vainqueur de cette édition 2023 ? Et qui soulèvera le trophée de cette édition en faveur des Pièces Jaunes ? Retrouvez "LE GRAND CONCOURS SPECIAL PIECES JAUNES" pour une soirée de rire, de culture générale et pleine de surprises ! Le grand concours - Spéciale Pièces Jaunes Partie 2