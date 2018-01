📺Vendredi à 21H, Artus et Jarry, complètement déchaînés !!😂

VENDREDI A 21H - Pour la toute premiĂšre fois, Carole Rousseau reçoit 23 humoristes qui ont dĂ©cidĂ© de nous faire vivre une soirĂ©e festive, riche en fous rires, en culture et en Ă©motions ! Pour cĂ©lĂ©brer cette nouvelle annĂ©e, Carole Rousseau et ses invitĂ©s reviendront sur les Ă©vĂ©nements marquants de 2017 avec pour seule mission : nous surprendre et surtout, nous faire rire ! Pour assumer cette mission de la plus haute importance, une joyeuse bande de gais lurons ont rĂ©pondu Ă l’appel pour prendre soin de vos zygomatiques : Artus, Elisabeth Buffet, Philippe Chevallier, Christelle Chollet, GĂ©rĂ©my CrĂ©deville, Philippe Geluck, Arnaud Gidoin, Anne-Sophie Girard, Jarry, Reem Kherici, Martin Lamotte, Eric LaugĂ©rias, Yves Lecoq, Denis MarĂ©chal, Tanguy Pastureau, Antonia de Rendinger, Anne Roumanoff, Nadia Roz, Tony Saint Laurent, Thierry Samitier, Julien Schmidt, Caroline Vigneaux et Alex Vizorek !Mais ce n’est pas tout ! De nombreuses personnalitĂ©s de TF1 comme Gilles Bouleau, Jean-Marc GĂ©nĂ©reux, Bixente Lizarazu, GrĂ©goire Margotton et Sandrine QuĂ©tier seront en duplex avec Carole Rousseau pour revenir avec nous sur ces Ă©vĂ©nements marquants ! Qui saura allier humour et culture gĂ©nĂ©rale pour remporter cette toute premiĂšre Ă©dition du Grand concours des humoristes ?