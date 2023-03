Le grand pardon 2

Après dix ans de réclusion, le gangster Raymond Bettoun est libéré. Il rejoint son fils, Maurice, parti faire fructifier les affaires de famille à Miami. A la tête d'une grande banque, Maurice semble avoir réussi honnêtement. En réalité, il est a u c¦ur du trafic de la cocaïne. Au cours d'une grande fête donnée en l'honneur de son père, Maurice noue les contacts qui lui permettront d'acheter un île aux Antilles où il vuet construire un complexe touristique. Pour financer l'opération, il doit réussir un gros coup : introduire en ville une tonne de cocaïne. Maurice prend contact avec un caïd de la drogue et demande à son associé de faire appel au passeur le plus inventif de la région : l'Indien. Maurice ne sait pas que l'Indien n'est aut re que Roland, son cousin, laissé pour mort dix ans plus tôt, et qui entend bien se venger de lui...