Le Grand Quiz

Divertissements ・ Vendredi 23 juillet à 21h05 sur TF1

Cet été, TF1 propose de vous tester en famille et dans la bonne humeur en participant à un GRAND QUIZ, nouvelle génération, présenté par la journaliste Hélène Mannarino. En plateau, pas moins de 150 personnes seront réparties en 3 groupes d’âge. Chaque catégorie sera représentée par deux invités qui en profiteront pour vérifier eux aussi leurs connaissances et s’amuser tous ensemble d’anecdotes et de révélations. Toutes générations confondues, venez jouer, réviser, apprendre mais surtout rire et vous divertir !