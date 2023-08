Le grand quiz : code de la route (Partie 1)

Et si vous deviez (re)passer votre code la route ? Seriez-vous capable d’obtenir le précieux sésame ? Pour le découvrir, TF1 vous propose de tester vos connaissances depuis chez vous, en famille et dans la bonne humeur, en participant au Grand quiz du code de la route. Sur le plateau, pas moins de 150 personnes seront réparties en trois régions : Le Nord, Paris et Le Sud. Chaque région sera représentée par deux invités, soit six invités en tout, qui en profiteront pour vérifier aussi leurs connaissances et s’amuser tous ensemble ! Le Nord sera accompagné de Gil Alma et Sébastien Thoen. Paris sera avec Maëva Coucke et Karima Charni. Le Sud fera équipe avec Titoff et Frédéric Diefenthal. Et pour ce numéro inédit du Grand quiz : chaque région jouera en équipe pour une cagnotte pouvant aller jusqu’à 25 000 euros ! Lors de chaque question, la région qui aura le mieux répondu remportera la somme d’argent mise en jeu. A la fin, la région qui aura le plus de bonnes réponses se partagera sa cagnotte qu’elle aura récoltée tout au long de l’émission. Au cours de cette soirée incroyablement animée, 40 questions (4 manches de 10 questions) seront posées pour tester vos connaissances sur le code de la route. Les questions seront illustrées et/ou corrigées par des photos ou des extraits vidéos. Toutes générations confondues, venez jouer et vérifier vos connaissances mais surtout rire et vous divertir avec Le grand quiz du code de la route !