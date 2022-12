Le Grand Quiz de l’année 2022 Partie 1

En savoir plus sur Joyce Jonathan

L’année 2022 touche à sa fin. Êtes-vous incollable sur l’année qui vient de s’écouler ? Pour le découvrir, venez vous tester en famille et dans la bonne humeur, en participant au « GRAND QUIZ DE L’ANNEE 2022 ».Sur le plateau, 150 personnes seront réparties en 3 générations : les 18/34 ans, les 35/49 ans ainsi que les 50 et plus. Chaque tranche d’âge sera représentée par 2 invités, soit 6 invités. Les 18 - 34 ans seront accompagnés de Joyce Jonathan et Tom Villa. Les 35 - 49 ans seront avec Manu Payet et Julie De Bona. Les 50 ans et plus feront équipe avec Laurent Mariotte et Anne Depétrini. Des invités mystères, qui ont marqué l’année 2022, viendront jouer avec le public et les invités en plateau.47 questions seront posées pour tester vos connaissances sur l’année 2022. Et grande nouveauté pour ce numéro inédit de Grand Quiz : chaque catégorie jouera en équipe pour une cagnotte pouvant aller jusqu’à 25 000 euros ! A chaque question, la catégorie qui aura le mieux répondu remportera une somme d’argent mise en jeu. A la fin, la catégorie, qui aura le plus de bonnes réponses, se partagera la cagnotte qu’elle aura récoltée tout au long de l’émission. Toutes générations confondues, venez jouer et vérifier vos connaissances, mais surtout rire et vous divertir avec « Le Grand Quiz de l’année 2022 » !