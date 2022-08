Le grand quiz - Spécial baccalauréat (Partie 2)

Au cours de cette soirée incroyablement animée, 40 questions (8 manches de 5 questions) seront posées pour réviser les fondamentaux du baccalauréat : le français, les mathématiques, l’histoire, la géographie, les sciences, l’art, l’économie et l’éducation morale et civique. Les questions seront illustrées et/ou corrigées par des photos ou des extraits vidéos.Toutes générations confondues, venez jouer et tester votre culture dans « Le Grand Quiz Spécial Baccalauréat ».