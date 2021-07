Le grand quiz – spécial permis de conduire

Cet été, TF1 propose de vous tester en famille et dans la bonne humeur en participant à un GRAND QUIZ, nouvelle génération, présenté par la journaliste Hélène Mannarino.En plateau, pas moins de 150 personnes seront réparties en 3 groupes d’âges. Chaque catégorie sera représentée par deux invités qui en profiteront pour vérifier aussi leurs connaissances et s’amuser tous ensemble d’anecdotes et de révélations !Pour ce premier quiz sur la thématique du PERMIS DE CONDUIRE, • les 18 - 34 ans seront accompagnés d’Amandine Petit, Miss France 2021 et Gwendal Marimoutou, chanteur et comédien,• les 35 - 49 ans seront avec l’humoriste et comédienne Julie Ferrier et Yoann Riou, journaliste sportif,• et les 50 ans et plus feront équipe avec les comédiens Chantal Ladesou et François Berléand. Au cours de cette grande soirée, 4 manches de 10 questions pour faire ses preuves, tout comprendre et tout savoir ! Certaines questions seront illustrées et/ou corrigées par des photos ou des extraits vidéos humoristiques afin d’apprendre en s’amusant !Et vous, quel type de conducteur êtes-vous ? Un as du volant ou plutôt un conducteur du dimanche ? Êtes-vous bien au point sur le code de la route ou besoin d’une remise à jour ? Toutes générations confondues, venez jouer, réviser, apprendre mais surtout rire et vous divertir ! Entre questions du code de la route ou idées reçues sur le permis de conduire, c’est l’heure du bilan dans « Le Grand quiz spécial permis de conduire ».