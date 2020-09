Girlfriends' Guide to Divorce - S01 E02 - Règle 174 : Ne jamais faire confiance à quelqu'un qui vous facture l'heure

Abby tente de se remettre de sa crise publique suite à sa séparation et ainsi sauver sa marque « Girlfriends Guide ». Pendant ce temps, Abby et Jake essaient de tirer le meilleur parti de leur divorce pour le bien des enfants, et l'ancien mari de Lyla, une amie d’Abby, cherche à se venger de son indépendance