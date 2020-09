Girlfriends' Guide to Divorce - S01 E11 - Règle 46 : Passez des vacances tranquilles

Abby profite du fait que les enfants sont avec Jake pour organiser un dîner "Amis et Adultes" avec son nouveau petit ami Will. Mais alors que des choses étranges commencent à se produire dans la maison, Abby et Jo se demandent si un esprit a décidé de les rejoindre cet événement.