Girlfriends' Guide to Divorce - S02 E04 - Règle 605 : Vous pouvez toujours rentrer chez vous

Abby et Jake décident enfin de le point sur leur relation en passant un week-end à la maison, sans travail ni amis et ni enfants. Phoebe renoue avec des amis de son temps de mannequin quand on lui propose une nouvelle campagne. Delia et son fiancé Gordon partent à la recherche d'une maison, mais découvrent qu'ils veulent tous deux des choses très différentes. La fille de Jo rentre chez elle après une visite avec son père et sa nouvelle épouse dans le Kentucky.