Girlfriends' Guide to Divorce - S02 E06 - Règle 25 : Méfiez-vous des deuxièmes chances

Abby se rend à New York pour vendre son livre 'Girlfriends' Guide To Divorce 'aux éditeurs et rencontre le Dr Harris à la même convention littéraire. Becca dit à Jake que TMZ est au courant de sa grossesse et est sur le point de rendre publique la nouvelle. Jo rencontre enfin la nouvelle épouse de Frumpkis, Charlene, qui a beaucoup d’a priori. Phoebe suit un cours d'études féminines.