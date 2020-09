Girlfriends' Guide to Divorce - S02 E12 - Règle 876 : Il faut savoir laisser certaines choses au hasard

C'est le jour du mariage de Delia ! Après avoir trahi Delia et révélé sa liaison aux copines, Abby n'a pas été invitée à l’événement. Avec sa date limite imminente, Abby concentre ses énergies sur la fin de son livre "Girlfriends 'Guide to Divorce." Barbara découvre qu'Abby commence à s’éloigner et rallie les copines pour l'aider. Dans une bousculade pour amener Abby à réparer les choses avec Delia, personne ne voit la grande surprise qui se révèle lors du mariage.