Girlfriends' Guide to Divorce - S03 E02 - Règle 137 : Bougez votre caisse

Luttant pour rester occupée après avoir perdu son emploi, Abby s'implique dans l'équipe de baseball de son fils et cogne la tête avec l'entraîneur Mike. Jo met son ex-mari en cure de désintoxication et se lance dans une relation avec Scott. Pour compenser la perte de pension alimentaire, Phoebe obtient un emploi dans une galerie d'art et fait la promotion du travail de son mari JD. Delia perd un gros client au profit d'un collègue.