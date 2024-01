Le Hobbit : la bataille des cinq armées

Aventure • Fantastique | 2014

3è volet de la trilogie - l'ultime chapitre de l'incroyable aventure en terre du milieu... Thorin Ecu-de-Chêne et les nains d'Erebor ont remis la main sur les trésors de leur Royaume, mais ayant déchaîné la fureur du dragon Smaug sur Lacville, ils doivent à présent en payer le prix. Pendant ce temps, Sauron, le Seigneur des Ténéèbres, a lancé ses légions d'Orques dans une attaque contre la Montagne Solitaire et lorsque les Cinq Armées entrent en guerre, Bilbon Sacquet doit lutter pour sa vie. A l'heure où les ténèbres se forment, les races des Nains, Elfes et Hommes doivent prendre une décision : s'unir ou périr